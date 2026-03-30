Erzurum Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Mart 2026 Pazartesi, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 4 derece. Gece ise 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Bu nedenle, Erzurum'daki hava soğuk ve bulutlu olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 31 Mart Salı günü bulutların arasından güneşin görünmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Gece ise 4 derecenin altına düşecek. 1 Nisan Çarşamba günü kısmen güneşli havanın hâkim olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 7 dereceye yükselebilir. Gece ise 1 derecenin altına inmesi tahmin ediliyor. 2 Nisan Perşembe günü yağmur geçişleri olabileceği belirtiliyor. Gündüz sıcaklığı 5 derece civarında, gece ise 3 derecenin üzerinde kalması bekleniyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Seyahat etmeyi planlayanların dikkatli olması önemlidir. Yüksek kesimlerde çığ riski ve buzlanma gibi olumsuz koşullar bulunuyor. Sürücülerin özellikle sabah ve akşam saatlerinde tedbirli olmaları gerekmektedir. Yolculuk sırasında buzlanma ve don olaylarına karşı dikkat edilmelidir. Yağmur geçişlerinde su birikintilerine dikkat edilmesi faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Erzurum'da 30 Mart Pazartesi günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava şartları biraz daha ılımanlaşacak. Ancak değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak da oldukça önem taşımaktadır.