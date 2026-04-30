Erzurum Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu bugünden itibaren değişiyor. Bugün güneşli hava, 16 derece sıcaklık bekleniyor. Ancak yarın, 1 Mayıs'ta yağmur ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Sıcaklık gündüz 13, gece 4 derece civarında olacak. Takip eden günlerde, sağanakların devam etmesi ve sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. Hava koşullarına dikkat etmek, özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler seçmek önemli.

Simay Özmen

Bugün, 30 Nisan 2026 Perşembe. Erzurum'da hava durumu güneşli ve 16 derece civarındadır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Gece ise 3 derece civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı-güneybatı yönünden hafif esiyor. Nem oranı %69 civarında olacak.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Mayıs Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış da olabilir. Sıcaklık gündüz 13 derece, gece 4 derece civarında olacak. 2 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülmesi öngörülüyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar da yaşanabilir. Sıcaklık gündüz 14 derece, gece 6 derece civarında olacak. 3 Mayıs Pazar günü ise yine yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12 derece, gece 8 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışlı havalarda yağmurluk giymeniz önemlidir. Sıcaklıkların düşeceği gecelerde kalın giysiler giymeniz gerekir. Bu, üşümemeniz açısından önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın yönüne göre uygun kıyafetler seçmelisiniz. Bu sayede olası rahatsızlıkların önüne geçmiş olursunuz.

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

