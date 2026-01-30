Erzurum Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü. Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık sıfırın biraz altında seyredecek. Gece ise sıcaklık, eksi derecelere düşecek. Hissedilen sıcaklıklar, nem oranı ve rüzgar etkisiyle daha da düşük hissedilebilir. Erzurum'daki hava durumu oldukça soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günleri hafif kar sağanakları bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 3-5 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 0-2 derece arasında değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 8 dereceye kadar yükselebilir.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Erzurum'da yaşayanların ve ziyaretçilerin önlem alması gerekiyor. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek gereklidir. El ve kulakları korumak da önemlidir. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olmak şarttır. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli gitmek önerilir. Hava koşullarına uygun planlar yapmak, olumsuz şartlardan etkilenmeyi azaltır.