Erzurum için don, pus ve çığ uyarısı

Uzmanlar Erzurum çevresi için don, pus ve çığ uyarısında bulunarak dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Erzurum için don, pus ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattılar. Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Erzurum
