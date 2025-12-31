Erzurum kara teslim

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı adeta felç etti.

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı araç ve yaya trafiğini de olumsuz olarak etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte Erzurum’un çevre illerle olan ulaşım ağında da zaman zaman sorunlar yaşanıyor.

Karla mücadele ekipleri kent merkezinde ve çevresinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken yılın son gününde yaşanan yoğun kar yağışı yeni yıl sürprizi olarak değerlendirildi.

Öte yandan yoğun kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi’nde yılbaşı tatili geçiren kayak severleri mutlu etti.

