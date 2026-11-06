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Erzurum kent merkezinde kar yağışı etkili oldu

Erzurum’da bir süredir yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerine doğru kent merkezinde de etkili olmaya başladı.

Erzurum kent merkezinde kar yağışı etkili oldu

Gün boyu yağmur şeklinde devam eden yağışlar akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Kent merkezi yağışın etkisiyle kısa sürede beyaza büründü. Özellikle yazlık lasitklerle kar yağışına yakalanan sürücüler zaman zaman trafikte zorlandı.

Erzurum kent merkezinde kar yağışı etkili oldu 1

ERZURUM'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yurdu etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde) 7 Kazım Cumartesi gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını hatırlattı.
Erzurum kent merkezinde kar yağışı etkili oldu 2


Erzurum kent merkezinde kar yağışı etkili oldu 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Erzurum
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