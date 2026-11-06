Erzurum kent merkezinde kar yağışı etkili oldu

Gün boyu yağmur şeklinde devam eden yağışlar akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Kent merkezi yağışın etkisiyle kısa sürede beyaza büründü. Özellikle yazlık lasitklerle kar yağışına yakalanan sürücüler zaman zaman trafikte zorlandı.

ERZURUM'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yurdu etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde) 7 Kazım Cumartesi gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını hatırlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır