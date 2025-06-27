HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp çete halinde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çok yönlü sürdürülen çalışmalarda, 1 milyon lira dolandırıcılık yapıldığını belirleyen ekipler, Erzurum merkezli Hatay, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa'da tespit ettikleri adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliye sevk edilen şüpheliler, mağdurların zararlarını karşılamalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık'Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık'
Yaz sıcakları tetikliyor: Soğuk suya dikkat!Yaz sıcakları tetikliyor: Soğuk suya dikkat!

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Erzurum telefon dolandırıcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Üvey kızına dışkı yedirip işkence yapmıştı! Cani kadın ile ilgili yeni gelişme

Üvey kızına dışkı yedirip işkence yapmıştı! Cani kadın ile ilgili yeni gelişme

Anlaşma sağlandı! Osayi Samuel ezeli rakibe gitti... İşte sözleşme şartları

Anlaşma sağlandı! Osayi Samuel ezeli rakibe gitti... İşte sözleşme şartları

İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

Menzil tarikatında nişan töreni! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Menzil tarikatında nişan töreni! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Gündem olacak çıkış! 'Rahatsız olanlar var' dedi, yine tekrarladı

Gündem olacak çıkış! 'Rahatsız olanlar var' dedi, yine tekrarladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.