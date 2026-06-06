Erzurum Palandöken'de Haziran ayında kayak heyecanı

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, yaz ayı başında geleneksel bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Haziran ayında dahi kayak yapılabilen nadir merkezlerden biri olan Palandöken, hafta sonu renkli görüntülere ve heyecan dolu mücadelelere sahne oldu.

Palandöken’in dört mevsim spor ve turizm merkezi olma özelliğini bir kez daha gözler önüne seren etkinlikte, kayak sporuna gönül veren katılımcılar farklı yaş kategorilerinde podyum mücadelesi verdi. Yaz mevsiminden dolayı zaman zaman kayakçıların zorlandığı pistte bazı sporcular dengelerini kaybederek düştü.

MÜCADELE 5 FARKLI KATEGORİDE YAŞANDI

Sabah saat 08.00’de başlayan yarışlarda sporcular şu kategorilerde yarışt; 25+ Yaş Kategorisi, 45+ Yaş Kategorisi, 65+ Yaş Kategorisi, Antrenörler ve Sporcular Kategorisi ve Kadınlar Kategorisi. Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil, TKF Başkan Yardımcısı Emre Çarıkçıoğlu, Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ve katılımcılar Haziran ayından Palandöken’in zirvesinde kayak yapmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ettiler. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporcular ödülleri verildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır