Erzurum Tıp Fakültesi kapılarını yeni öğrencilerine açtı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi, 2025-20256 eğitim-öğretim yılının açılışını yaptı.Erzurum Şehir Hastanesi H Blok Konferans Salonu’nda yapılan törene yöneticiler, akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Erzurum Şehir Hastanesi H Blok Konferans Salonu’nda yapılan törene yöneticiler, akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında açılışı yapılan fakültenin mezun vermeye hazırlandığını ifade ederek, "364 öğrenci ve 41 akademik personelimizle ülkemize hizmet ediyoruz. İnşallah yakaladığımız başarılar ve mezun ettiğimiz öğrencilerimizle hem şehrimize hem de ülkemize sağlık açısından önemli desteklerde bulunacağız" dedi.

Açılışta; Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Meral ve Doktor Öğretim Mehtap Hülya Aslan’da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından önceki yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili sunum yapıldı. Program müzik dinletisi ile kapandı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
