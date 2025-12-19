HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum'un 500 yıllık geleneği "1001 Hatim" başladı

Erzurum’da, şehrin ve ülkenin afet ve belalardan korunması amacıyla yaklaşık 500 yıldır sürdürülen “1001 Hatim” geleneği kapsamında düzenlenen programla hatimler okunmaya başlandı.

Erzurum'un 500 yıllık geleneği "1001 Hatim" başladı

Kentte, İslam alimi Pir Ali Baba’nın yaklaşık 500 yıl önce başlattığı Kur’an-ı Kerim okuma geleneği her yıl devam ettiriliyor.

Şehrin ve ülkenin afet ile belalardan korunması amacıyla sürdürülen gelenek kapsamında, bir ay boyunca Kur’an-ı Kerim okumayı bilen gencinden yaşlısına herkes hatim indiriyor.

Sabah namazından itibaren camilerde bir ay boyunca Kur’an-ı Kerim okunacak.

Vali Mustafa Çiftçi, “1001 Hatim” geleneğinin tanıtımı için düzenlenen programda, Erzurum’un köklü İslami gelenekleri olduğunu belirterek, “Bu kutlu gelenek sayesinde yılın son iki haftasını hatimlerle ihya edeceğiz, 2026’nın ilk 16 gününü de hatimlerle karşılayacağız.” dedi.

Programın 19 Aralık-16 Ocak tarihleri arasında süreceğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

“İnancımızda ve kültürümüzde Ramazan Kur’an-ı Kerim ayı olarak bilinir. Ramazan’da Kur’an-ı Kerim ile irtibat daha fazladır, mukabeleler okunur. İslam dünyasında özellikle Erzurum ve Saraybosna’da ikinci bir Kur’an-ı Kerim ayı vardır, o da bugün başlayan 1001 hatim aylarıdır. Daha önce görev yaptığım yerlerde böyle güzel bir geleneğe rastlamadım. İnşallah bu yıl 80 bin hatim okunacağını ümit ediyoruz. Bu hatimler hürmetine ilimizin manevi bir zırha bürüneceğine inanıyoruz.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de gelenek sayesinde kentin dualarla muhafaza altına alındığına inandıklarını belirtti.

Sekmen, “Erzurum yalnızca kalelerle, surlarla ve tabyalarla korunmuş ve ayakta kalmış bir şehir değildir. Bu şehir Kur’an-ı Kerim ile korunmuş, dua ile tahkim edilmiş ve secdeyle sağlamlaştırılmış bir şehirdir.” diye konuştu.

Hafızların Kur’an-ı Kerim okuduğu programda, İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti. Daha sonra Pir Ali Baba’nın yaşadığı dönemde olduğu gibi bir grup hafız, at üstünde Kur’an-ı Kerim okuyarak türbenin bulunduğu tepeden indi.

Katılımcılar ve protokol üyeleri, Pir Ali Baba’nın türbesini ziyaret ederek dua etti.

Programa İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülşah Durbay vefat etmişti! Şehzadeler'in yeni belediye başkanı Hakan Şimşek olduGülşah Durbay vefat etmişti! Şehzadeler'in yeni belediye başkanı Hakan Şimşek oldu
Üsküp'te TİKA'nın desteğiyle meslek lisesindeki sınıflar onarılarak donatıldıÜsküp'te TİKA'nın desteğiyle meslek lisesindeki sınıflar onarılarak donatıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.