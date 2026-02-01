Antalya'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonuc u meydana gelen trafik kazasıntda çok sayıda kişi yaralandı, kazada ölü ya da ölülerin olabileceği bildirildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kaza bugün saat 10.30 sıralarında Antalya Isparta karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen iblgiye göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü Antalya girişinde yoltdan çıkarak devrilip sürüklenerek şarampola yuvarlandı. Kazada otobüste oylcu olaak bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Otobüs içinde ve altında sıkışanların bulunduğu ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

