Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,5 ve 3,0 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Erzurum’un Horasan ilçesi merkezli olmak üzere saat 22: 33’da 3,5 ve 22:37’de 3,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntıların derinliği 7 ve 13,8 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 22, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Horasan (Erzurum)
Tarih:2026-03-22
Saat:22:33:09 TSİ
Enlem:40.23806 N
Boylam:42.05722 E
Derinlik:7 km
@afadbaskanlik
