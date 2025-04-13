HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum'un sulak alanları göçmen kuşlarla şenlendi

Erzurum'da, karların erimesiyle oluşan sulak alanlarda ilkbaharda göçmen kuş çeşitliliği yaşanıyor.

Erzurum'un sulak alanları göçmen kuşlarla şenlendi

Erzurum Ovası'nda karların erimesiyle oluşan doğal sulak alanlar, mevsim geçişlerinde 300'den fazla kuş türünün dinlenme rotaları arasında bulunuyor.

Batı Afrika'dan Kafkasya'ya göç eden kuşlar, Tortum yolu ve havalimanı civarındaki sulak alanlarda mola veriyor.

Bir süre burada kalan kuşlar, çeşitli ihtiyaçlarını giderdikten sonra sıcak bölgelere kanat çırpmaya devam ediyor.

Ovada tespit edilen türler arasında küçük ve büyük orman kartalı, paçalı şahin, ala ve gök doğan ile leylekler bulunuyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngiliz bakandan şaşırtan ihbar: Kendisini şikayet ettiİngiliz bakandan şaşırtan ihbar: Kendisini şikayet etti
Rusya'yı işaret edip uyardılar: "Tüm dünyada internet kesilebilir" Rusya'yı işaret edip uyardılar: "Tüm dünyada internet kesilebilir"

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray taraftarını üzecek Osimhen iddiasını Rıdvan Dilmen duyurdu!

Galatasaray taraftarını üzecek Osimhen iddiasını Rıdvan Dilmen duyurdu!

'Twerk' paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

'Twerk' paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza

Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.