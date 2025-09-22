HABER

Soğuk havalarda kombi ve soba kullanımı artacak. Erzurum Valiliği, güvenlik önlemlerini hatırlattı.

Erzurum Valiliği'nden soğuk havalar için güvenlik uyarısı

Erzurum Valiliği, soğuk havaların etkisiyle kombi, soba ve doğal gaz kullanımının artacağını duyurdu.

Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.

Kombi, soba ve bacaların bakım ve temizlikleri yaptırılmalıdır.

Bacaların çekiş gücü kontrol edilmelidir.

Tıkanıklık ve sızıntı riski için önlemler alınmalıdır.

Doğal gaz tesisatları, yetkili firmalara kontrol ettirilmelidir.

Soba kullanılan evlerde, soba borularının sağlamlığı kontrol edilmelidir.

Bacaya bağlantıların güvenliği gözden geçirilmelidir.

Yatmadan önce sobaya yakıt eklenmemelidir.

Kapalı alanların havalandırılması ihmal edilmemelidir. Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalıdır.

Vatandaşların kendi güvenlikleri ve sevdiklerinin sağlığı için bu önlemleri titizlikle uygulamaları önemlidir.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

