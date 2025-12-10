HABER

Erzurum’da 37 kaçak göçmen ve 10 organizatör yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 37 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı.Yakalan 3 şüpheli şahıs şube müdürlüğü tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 37 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Erzurum’da 37 kaçak göçmen ve 10 organizatör yakalandı

Erzurum’da düzenlenen operasyonla 37 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 37 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı.

Yakalan 3 şüpheli şahıs şube müdürlüğü tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 37 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Ayrıca 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmalarının ardından cezaevine teslim edildi.

