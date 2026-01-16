HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum’da 48 göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Erzurum’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 48 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Erzurum’da 48 göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü-Önleyici Ekipler Amirliği ile ortak yapılan çalışmalarda şüpheli A.A. ve A.B.M’nin göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Tespit edilen metruk bir yapıya düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan organizatör A.A. ve A.B.M. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Başka bir adreste yapılan operasyonda da 41 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan organizatörler S.G. ve N.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığının takibine ve men edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Erzurum’da 48 göçmen ve 4 organizatör yakalandı 1Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerçek arabaları bile geride bıraktı: Dünya hız rekoru kırdı!Gerçek arabaları bile geride bıraktı: Dünya hız rekoru kırdı!
İş makinesi operatörü karda kaybolan keçiyi sahiplerine ulaştırdıİş makinesi operatörü karda kaybolan keçiyi sahiplerine ulaştırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.