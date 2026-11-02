Erzurum’da bir haftada 11 silah ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda 11 silah ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 38 aranan şahıs yakalanırken, 13 bin 889 şahsın sorgulaması gerçekleştirildi. Trafik ve asayiş uygulamaları kapsamında ise 3 bin 322 araç sorgulandı.

Öte yandan ekiplerce park, bahçe ve okul çevrelerinde de denetimler gerçekleştirildi. Belirtilen tarihler arasında 169 park, bahçe ve okul çevresinin denetlendiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır