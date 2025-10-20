Erzurum’da cirit heyecanı sürüyor

Anadolu’da "Atasporu" olarak bilinen ve dört mevsim oynanan cirit maçları Erzurum’da nefes kesmeye devam ediyor.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Yarı Final Mavi Grup müsabakaları sona erdi. Aziziye Şengel Atlı Spor Kulübü zorlu maçların sonrası ipi göğüsleyen takım oldu.

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen cirit sporu, Erzurum’da yaz ve kış kulüplerarası düzenlenen dostluk müsabakaları yanında profesyonel lig maçları şeklinde de yaşatılıyor. Aziziye Belediyesi’nin katkılarıyla Erzurum’da organize edilen Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Yarı Final Mavi Grup müsabakalarında; grupta birinci olarak Aziziye Şengel Atlı Spor Kulübü, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Yarı Final müsabakalarını Uşak Geleneksel Atlı Spor Kulübü 2’nci, Erzurum Ayyıldız Atlı Spor Kulübü 3’üncü ve Can Erzincan Atlı Spor Kulübü ise 4’üncü olarak tamamladı.

RESMİ MAÇLARDA GÜVENLİK ÜST NOKTADA

Geleneksel tarzda (kara cirit) oynanan atlı cirit maçlarının aksine resmi mücadelelerde atların boyun kısımlarına yerleştirilen özel çiplerle her maç öncesi gerekli bilgiler alınıp, buradaki veriler onaylandıktan sonra yarışmalarına izin veriliyor. Yapılan düzenleme ile atlı cirit maçlarında sporcuların güvenliği için kask kullanması artık mecburi olurken sporcuların rakibine atmaya çalıştığı ciritin (sopa) uç kısmına plastik bir ekleme yapıldı. Böylece yaralanma ve kazaların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır