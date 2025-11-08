HABER

Erzurum’da dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs İstanbul ve İzmir’de yakalandı

Erzurum’da, hakkında dolandırıcılık suçundan 29 ve 16 yıl hapis cezası bulunan iki şahıs İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 29 yıl 37 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.A.’nın ve 16 yıl 36 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Y.’nin yapılan analiz çalışmalarında, bulundukları adresler tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalanmaları sağlandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, suç ve suçlularla etkin mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.Kaynak: DHA

Erzurum
