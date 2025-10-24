HABER

Erzurum'da kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Erzurum'un Aziziye ilçesinde kardeşini silahla öldürüp kaçtıktan sonra intihar girişiminde bulunan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıl hapis ve adli para cezası verildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maktul Doğuhan Yavuz'un eşi B.C.Y, tanık ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Batuhan Yavuz (30) ise duruşmaya bağlı bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Tanık S.K, beyanında, olay günü sabah 10.30 gibi maktul ile birlikte olduklarını, maktulün anlattığına göre sanık Yavuz'un arayarak ev teslimi için yardım istediğini söyledi.

Maktul ile sanık Yavuz'un bir kez bile tartıştıklarını duymadığını anlatan S.K, "Maktul abisini çok seviyordu. Abisine küfür ya da hakaret ettiğini duymadım." ifadelerini kullandı.

Katılan B.C.Y. ise sanık Yavuz'un yalan söylediğini ileri sürerek, eve girdiklerinde dağınıklık görmediklerini bildirdi.

Sanık Yavuz, savunmasında, vicdan azabı çektiğini öne sürerek, "Ben de onu canımdan çok seviyordum ama işte.... Bana küfür ve hakaret etti, beni itti. Tartışma boyutu büyüdü. Üzerime gelmeye başlayınca silahla vurdum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Yavuz'un eylemini ikrar ettiğini, kasten öldürme eyleminin sabit olduğunu aktararak, "Nitelikli kasten öldürmek" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını, cezada indirim yapılmamasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan Yavuz, "Diyeceğim bir şey yok." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Batuhan Yavuz'u "Nitelik kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Heyet, hakkında takdir ya da haksız tahrik indirimi uygulamadığı sanığa ayrıca "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan ise 2 yıl hapis ve adli para cezası verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede, tutuklu sanık Batuhan Yavuz'un kardeşine karşı eyleminden dolayı "Nitelikli kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan adli para cezası ile 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Merkez Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'ndeki evde 21 Ocak'ta kardeşi Doğuhan Yavuz'u (28) silahla vurarak öldüren Batuhan Yavuz, olayın ardından aracıyla kaçmış, polis ekiplerinin otogar yakınlarında önünü kestiğinde kapıları kilitleyerek intihar teşebbüsünde bulunarak ağır yaralanmış, 20 günlük tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlatarak tutuklanmıştı.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

