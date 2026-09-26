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Erzurum’da korkutan yangın: 500 saman balyası kül oldu

Erzurum’un Tekman ilçesinde çıkan yangında, bir vatandaşa ait yaklaşık 500 saman balyası yanarak kül oldu.Edinilen bilgilere göre olay, Tekman ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Erzurum’da korkutan yangın: 500 saman balyası kül oldu

Erzurum’un Tekman ilçesinde çıkan yangında, bir vatandaşa ait yaklaşık 500 saman balyası yanarak kül oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Tekman ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde A.B.’ye (52) ait saman balyalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine hızla ulaşan ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 saman balyası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında R.G. (34) ve H.G. (66) isimli iki kişinin ifadelerine başvuruldu. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.

Erzurum’da korkutan yangın: 500 saman balyası kül oldu 1

Erzurum’da korkutan yangın: 500 saman balyası kül oldu 2

Erzurum’da korkutan yangın: 500 saman balyası kül oldu 3

Erzurum’da korkutan yangın: 500 saman balyası kül oldu 4

Erzurum’da korkutan yangın: 500 saman balyası kül oldu 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Tekman
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