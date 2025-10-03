HABER

Erzurum’da şantiye alanında korkutan yangın

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde şantiye alanında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kombina Caddesi’nde bir inşaat firmasına ait şantiye alanında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangının inşaat alanına sıçramaması olası bir faciayı önlerken, olayda ölü ya da yaralı bulunmadığı bildirildi.
Yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Erzurum
