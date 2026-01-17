Erzurum’da TOKİ kuraları çekildi

Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapılan kura çekimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Erzurum’da 4 bin 905 sosyal konut hak sahibi belirleme kura çekim törenini büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı konuşmada, "Dirliğin daim olsun Erzurum. Birliğinle, kardeşliğinle, imanla yoğrulmuş yüreğinle nice hayırlar, nice müjdeler göresin" dedi.

Kura çekimi programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanı sıra AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak,Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kura butonuna basmasıyla Erzurum merkez ve ilçelerinde yapılacak toplam 4 bin 905 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi.Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır