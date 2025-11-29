HABER

Erzurum'un en büyük mahallesi: Yağan Mahallesi ve Yağan Baba türbesi ilgi odağı oluyor

Erzurum’un Köprüköy ilçesine bağlı Yağan Mahallesi, hem büyüklüğü hem de tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Erzurum’un en büyük mahallesi olarak bilinen Yağan, nüfusu ve yüzölçümüyle birçok ilçeden bile büyük konumda bulunuyor.

Mahalle, aynı zamanda manevi değeri yüksek Yağan Baba Türbesi ile de öne çıkıyor. Hicri 390 (Miladi binli yıllar) civarında yaşadığı rivayet edilen Yağan Baba Efendi’nin türbesi, 1985 yılında torunu Salih Yağanoğlu tarafından yeniden düzenlenerek bugünkü haline getirildi. Üstü açık, yontma taştan yapılan türbe, sade ama etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Türbenin hemen yanında yer alan Yağan Baba Merkez Camii de bölge halkı tarafından özenle korunuyor. Türbenin bakımı ve temizliği mahalle sakinleri tarafından gönüllü olarak yapılıyor. Her yıl yaklaşık 2 bin kişi, hem dua etmek hem de Yağan Baba’nın feyzinden istifade etmek amacıyla burayı ziyaret ediyor.

Yağan Mahallesi, hem doğal güzellikleri hem de manevi atmosferiyle Erzurum’un kültürel mirasında önemli bir yere sahip.
