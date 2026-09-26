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Eşeğiyle kitap taşıyor, köy çocuklarının hayallerine ışık oluyor

Almanya'da çalışırken çocukluk hayalinin peşine düşen 63 yaşındaki Ersin Bilge, eşeği Karakaçan'la birlikte köy köy, şehir şehir dolaşıyor. Kitap, defter ve kalemleri eşeğinin sırtında taşıyan Bilge, bugüne kadar 25 ilde yaklaşık 18 bin köy çocuğuna ulaşırken, bu kez Karabük'ün Eflani ilçesinde öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Eşeğiyle kitap taşıyor, köy çocuklarının hayallerine ışık oluyor

Almanya'da işçi olarak çalışan Erzincanlı Ersin Bilge (63), çocukluk hayalini gerçekleştirmek amacıyla yıllardır Türkiye'yi köy köy, şehir şehir dolaşıyor. Eşeği Karakaçan ile birlikte yollara düşen Bilge, Türk ve dünya klasiklerinin yanı sıra defter ve kalemleri de köy çocuklarına ulaştırıyor. "Eşekle Gelen Dostoyevski" adını verdiği projesiyle bugüne kadar 25 ilde yaklaşık 18 bin çocuğa ulaşan Bilge, bu kez Karabük'ün Eflani ilçesinde öğrencilerle buluştu.

Eşeğiyle kitap taşıyor, köy çocuklarının hayallerine ışık oluyor 1

"ÇOCUKLUK HAYALİNİ YILLAR SONRA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ"

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde dünyaya gelen Ersin Bilge, ilkokul yıllarında köylerine eşeklerle kalem ve defter getirilmesini hayal etti. Yıllar sonra bu hayalini gerçekleştirmek isteyen Bilge, 2019 yılında "Eşekle Gelen Dostoyevski" projesini başlattı.

Almanya'da yaşayan Bilge, belirli dönemlerde Türkiye'ye gelerek eşeği Karakaçan ile birlikte köy okullarını ziyaret ediyor. Kitap, defter ve kalemleri eşeğinin sırtında taşıyan Bilge, çocuklara kitap sevgisi kazandırmayı ve eğitim hayatlarına katkı sunmayı amaçlıyor.

"EFLANİ'DE EŞEĞİYLE OKULA GELDİ"

Düzenlenen etkinlik kapsamında Eflani ilçesindeki Atatürk İlkokulu ile Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu'na gelen Bilge, beraberinde getirdiği Türk ve dünya klasikleri ile kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı.

Eşek sırtında taşınan kitap, defter ve kalemleri gören öğrenciler şaşkınlık yaşarken, kendilerine hediye edilen malzemeler büyük mutluluk oluşturdu.
Bilge'nin çocuklarla buluşmasına Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Mehmet Çetinkaya ile Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da katıldı.

Eşeğiyle kitap taşıyor, köy çocuklarının hayallerine ışık oluyor 2

"DERVİŞLİK KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN HATIRLATMAK İSTİYORUM"

Bugüne kadar 25 ilde yaklaşık 18 bin köy çocuğuna ulaştığını belirten Bilge, kendisini köy köy, şehir şehir dolaşmaya yönelten amacını anlattı.
Bilge, "Bedenim Avrupa'da, ruhum bu ülkede. Şu ana kadar 25 ilde 18 bin köy çocuğuna dokundum. Şehir şehir, köy köy geziyorum. Aslında bu topraklarda dervişlik kültürünü yeniden hatırlatmak istiyorum. Çocuklara Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Mevlana'yı ve Ahmet Yesevi'yi sevgi diliyle tanıtmak istiyorum." dedi.

"BİR ÇOCUĞUN ÇANTASINDA NE VARSA DİĞERİNDE DE OLSUN"

Çocuklar arasındaki eğitim imkânlarının eşitlenmesine katkı sunmak istediğini ifade eden Bilge, "Bir çocuğun çantasında kalem, defter varsa diğer çocuğun çantasında da aynı şeylerin olması için yollardayım. Sağlığım el verdiği sürece köy köy, şehir şehir gezeceğim. Karakaçan'la birlikte bilime, insanlığa ve eğitime hizmet etmekteyiz." diye konuştu.

"HAYALİM, BU ÜLKEDEN ÇIKAN BİR ÇOCUĞUN DÜNYAYA DAMGA VURMASI"

Çocukların geleceğine katkı sunmanın en büyük hayali olduğunu dile getiren Bilge, "Amacım bu, hayalim bu. Bu ülkeden çıkan bir çocuğun edebiyat, fizik, matematik ve tıp alanında dünyaya damga vurmasını istiyorum. Hayallerime yavaş yavaş yaklaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Bilge, hayallerini hayata geçiriken, ayrıca kendi kaleme aldığı, "Eşekle Gelen Dostoyevski", "Yüreğine Akanlar" ve "Yol Öyküleri" isimli 3 kitabı bulunuyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan eşek kitap
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