Esenboğa Havalimanı'nda ilginç görüntü! İzleyenler gözlerine inanamadı, büyük ilgi topladı

TAV Ankara Esenboğa Havalimanı’nda, Dünya Turizm Haftası kapsamında kentin kültürel zenginliğini yansıtan çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Terminalde seymen dans gösterileri, karikatür çizim atölyeleri, seramik yapımı etkinlikleri ve trio müzik dinletileri etkinlikleri yapılıyor.

ROBOT SEYMENLERLE DANS ETTİ

Etkinliklerin en dikkat çekici anı ise terminaldeki yolcu refakat robotunun seymen dansına eşlik etmesi oldu.

Türk bayrağını elinde tutan robot, geleneksel kıyafetler giymiş seymenlerle uyum içinde dans ederek büyük ilgi topladı. Bu sıra dışı performans, hem yerli hem de yabancı yolcuların beğenisini kazandı.

(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır