Esendere’de tır kuyruğu 2 kilometreyi buldu

İran tarafında aralıklarla devam eden sistemsel aksaklıklar nedeniyle Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 2 kilometreye ulaştı.İran’a geçerek yüklerini teslim etmek için sırada bekleyen tır sürücüleri, bu durumdan dolayı mağdur olduklarını belirtti.

İran’a geçerek yüklerini teslim etmek için sırada bekleyen tır sürücüleri, bu durumdan dolayı mağdur olduklarını belirtti. Yaşanan duruma tepki gösteren tır sürücüleri, "Öğle saatlerinde Yüksekova’dan Esendere’ye gittiğimiz sırada 2 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sebebini sorduğumuzda ise sorunun İran tarafından kaynaklı olduğu söylendi. Artık bu görüntülere alıştık. İnşallah kısa sürede bu da biter ve yolumuza devam ederiz" dediler.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

