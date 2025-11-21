Esendere’de tır kuyruğu 2 kilometreyi buldu

İran tarafında aralıklarla devam eden sistemsel aksaklıklar nedeniyle Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 2 kilometreye ulaştı.

İran’a geçerek yüklerini teslim etmek için sırada bekleyen tır sürücüleri, bu durumdan dolayı mağdur olduklarını belirtti. Yaşanan duruma tepki gösteren tır sürücüleri, "Öğle saatlerinde Yüksekova’dan Esendere’ye gittiğimiz sırada 2 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sebebini sorduğumuzda ise sorunun İran tarafından kaynaklı olduğu söylendi. Artık bu görüntülere alıştık. İnşallah kısa sürede bu da biter ve yolumuza devam ederiz" dediler.

