HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Esenler'de 1 aylık bebeği durağa bıraktılar! Anne ve anneanne gözaltına alındı

İçerik devam ediyor

Esenler'de 1 aylık bebeğin otobüs durağına bırakılmasıyla ilgili anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva gözaltına alındı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı.

ANNE VE ANNEANNE DEPORT EDİLECEK!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.

Esenler de 1 aylık bebeği durağa bıraktılar! Anne ve anneanne gözaltına alındı 1

Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

Esenler de 1 aylık bebeği durağa bıraktılar! Anne ve anneanne gözaltına alındı 2

Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayetinde gelişmeTürkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayetinde gelişme
Sevgilisini önce boğdu ardından cesedini bir gün arayla iki kez yaktı!Sevgilisini önce boğdu ardından cesedini bir gün arayla iki kez yaktı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esenler bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.