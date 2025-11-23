HABER

Esenler’de otomobil şarampole yuvarlandı: Sürücü ağır yaralandı

Esenler O-3 Otoyolu İstoç istikametinde kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak ağaçlık alana yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Esenler O-3 Otoyolu İstoç istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Yuvarlanan araç yol kenarındaki ağaçlara çarparak güçlükle durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

