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Esenler’de sokak ortasında cinayet! ‘Çekirdeği yere atmayın’ diye uyarınca kalbinden bıçakladılar: "Bugün sana yarın bana"

20.03.2025 10:02
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.03.2025 10:02
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Esenler'de Abdurrahman Balcı (26), yaşadığı apartman önünde etrafı kirletip gürültü yapan 3 kişiyi uyardı. Balcı, uyardığı 3 kişiden biri olan Berat C. (19) tarafından kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Balcı hayatını kaybetti.

Olay, 17 Mart Pazartesi gecesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Balcı (26), yaşadıkları apartmanın önünde oturan Berat C. (19), Baran C. (17) ve Musa P.'yi (19) yedikleri çekirdekleri etrafı atmasınlar ve gürültü yapmasınlar diye uyardı. Bir süre sonra Balcı ile 3 kişilik grup arasında sözlü tartışma çıktı.

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Bu tartışmanın ardından Balcı, erkek kardeşi ile yürüyüşe çıktı. Balcı, yürüyüş yaptığı sırada 3 kişilik gruptan Berat C. cebinden çıkardığı bıçağı art arda Balcı'ya sapladı. Balcı kanlar içerisinde yere yığılırken Berat C., Baran C., ve Musa P. olay yerinden koşarak kaçtı.

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Çevredeki vatandaşlar Balcı'yı olayın yaşandığı yerin 50 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye taşıdı. İlk müdahalesi özel hastanede yapılan Balcı daha sonra sevk edildiği Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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SALDIRGANLAR YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan, Berat C., Baran C., ve Musa P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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'GENCECİK ÇOCUK YAZIK GÜNAH'

Çevrede esnaflık yapan Hasan Uygun, "Saat 23.30 sıralarında burada bir gürültü oldu. Dükkandan çıktık birini hastaneye taşıyorlardı. Gidip baktığımda göğüs kısmından yaralıydı. Çok kan kaybediyordu. Vuran çocuklar da koşarak kaçtılar. Duyduğumuza göre de çocuklar çekirdek yiyip gürültü yapıyormuş. Rahmetli olan arkadaş da uyarmış olay da bu yüzden çıkmış. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Allah ölen arkadaşın ailesine sabır versin. Gerçekten ülkenin hali çok kötü. 26 yaşında gencecik bir çocuk yazık günah. 15-18 yaşlarında ufacık çocuklar. Demek ki hepimizin hayati tehlikesi var. Bugün sana yarın bana. Her an her yerde her şey olabilir artık" dedi.

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cinayet İstanbul Esenler Kalp‎ bıçak çekirdek gürültü saldırgan
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