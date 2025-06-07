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Esenyurt Belediyesi’nden aldığı fizik tedavi hizmeti ile 30 yıl sonra koltuk değneğinden kurtuldu

Esenyurt'ta belediye tarafından ücretsiz sunulan fizik tedavi hizmetinden yararlanan kadın, 30 yıldır kullandığı koltuk değneklerinden kurtuldu.

Esenyurt Belediyesi’nden aldığı fizik tedavi hizmeti ile 30 yıl sonra koltuk değneğinden kurtuldu

Esenyurt Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile verdiği hizmetler arasında bulunan fizik tedavi hizmetinden yaralanan Aynur Bakır isimli kadın, aldığı tedavi sonrasında 30 yıldır kullandığı koltuk değneklerinden kurtuldu. Esenyurt Belediyesi'nin ücretsiz olarak sunduğu 'Evde Fizik Tedavi Hizmeti', hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda hizmetten faydalanan vatandaşlardan Aynur Bakır, yaşadığı dönüşümü anlattı. 30 yıldır değnek yardımıyla yürüyebilen ve bugüne kadar 10 kez bel fıtığı ameliyatı geçiren Bakır, aldığı fizik tedavi desteği sayesinde artık kendi başına yürüyebiliyor. Bakır, yaşadığı değişimi şu sözlerle ifade etti:
"Belimden çok rahatsızdım. 30 senedir değneklerle yürüyordum. İlk başta evin içinde yürütmeye başladılar, 2-3 adımda düşüyordum. Şimdi çok şükür otoparka kadar inebiliyorum. Hareketlerimi yaptırıyorlar, cihazlarla tedavi ediyorlar. Çok güzel bir hizmet sunmuşlar."

"EVDE TEDAVİYLE HAYATINI KOLAYLAŞTIRDIK"

Evde fizik tedavi süreci hakkında bilgi veren Uzman Fizyoterapist Oğuzhan Demirel ise, hastalarının bel ve boyun fıtıkları nedeniyle ciddi ağrılar yaşadığını belirtti. Tedavi sürecinde kişiye özel egzersiz programları ve elektroterapi yöntemlerini uyguladıklarını belirten Demirel, şunları söyledi: "Hastamız bize bel ve boyun fıtıkları şikayetleriyle başvurdu. Ameliyatlar sonrası bacaklarında ağrılar mevcuttu. Kişiye özel egzersizler ve elektroterapiyle süreci yönettik. Evde fizik tedavi raporu olan vatandaşlarımız, Sağlık İşleri Müdürlüğümüze başvurarak bu hizmetten faydalanabilir."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Esenyurt
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