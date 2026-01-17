HABER

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde ekrana yansıdı! Hasta sırası beklerken 'Cübbeli Ahmet' sohbeti

Esenyurt Devlet Hastanesi’nde hasta sıralarının yer aldığı ekranda 'Cübbeli Ahmet' sohbetinin açıldığı iddia edildi. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olurken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul'da Esenyurt Devlet Hastanesi’nde çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

'CÜBBELİ AHMET' SOHBETİ EKRANA YANSIDI

Hastanenin ek binasında hasta adlarının yer aldığı sıra numarası ekranında, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’ye ait bir sohbet içeriğinin yayımlandığı öne sürüldü.

Esenyurt Devlet Hastanesi nde ekrana yansıdı! Hasta sırası beklerken Cübbeli Ahmet sohbeti 1

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Bir hasta yakınının cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerin "Esenyurt Son dakika" adlı hesaptan paylaşılmasının ardından, birçok sosyal medya kullanıcısı yaşananlara tepki gösterdi.

Öte yandan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

