Esenyurt Devlet Hastanesi'nde ekrana yansıdı! Hasta sırası beklerken 'Cübbeli Ahmet' sohbeti

İstanbul'da Esenyurt Devlet Hastanesi’nde çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Hastanenin ek binasında hasta adlarının yer aldığı sıra numarası ekranında, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’ye ait bir sohbet içeriğinin yayımlandığı öne sürüldü.
Bir hasta yakınının cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerin "Esenyurt Son dakika" adlı hesaptan paylaşılmasının ardından, birçok sosyal medya kullanıcısı yaşananlara tepki gösterdi.
Öte yandan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
