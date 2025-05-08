HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Esenyurt’ta 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

D100 Karayolu Esenyurt mevkiinde üç aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Esenyurt’ta 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 21.40 sıralarında D100 karayolu Güzelyurt mevkii Büyükçekmece yönünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 MJD 750 plakalı otomobil 34 GPS 034 plakalı araç ile çarpıştıktan sonra takla attı. Kazaya karışmamak için direksiyonu kıran 34 MC 0583 plakalı otomobilin sürücüsü refüje çarparak bariyerin üzerine çıktı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinde bulunan iki yaralı çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, E-5 Haramidere’den Büyükçekmece mevkiinde yolun iki şeridi ve yan yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük'te dolu yağdı! Araçlarda hasar meydana geldiKarabük'te dolu yağdı! Araçlarda hasar meydana geldi
Peskov'dan ateşkes uyarısı: 'Gerekli karşılık verilecek'Peskov'dan ateşkes uyarısı: 'Gerekli karşılık verilecek'

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç Jose Mourinho kararını canlı yayında açıkladı! Gelen teklifi duyurdu...

Ali Koç Jose Mourinho kararını canlı yayında açıkladı! Gelen teklifi duyurdu...

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

"Bir mektup yazıp gönderdiler" diyerek yanıtını açıkladı: "Burada tam 160 bin kişiyiz"

"Bir mektup yazıp gönderdiler" diyerek yanıtını açıkladı: "Burada tam 160 bin kişiyiz"

Güneşli havalar gidiyor sağanak yağmur geliyor!

Güneşli havalar gidiyor sağanak yağmur geliyor!

Canlı yayında oyun oynarken kabusu yaşadı! 'Ne yapacağımı şaşırdım'

Canlı yayında oyun oynarken kabusu yaşadı! 'Ne yapacağımı şaşırdım'

Trump gözünü dikmişti! ABD harekete geçti

Trump gözünü dikmişti! ABD harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.