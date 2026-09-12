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Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın; mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı.

Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın; mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı

Yangın, saat 21.45 sıralarında Fatih Mahallesi 993. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı binanın bodrum katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Esenyurt ta 5 katlı binada yangın; mahsur kalan 2 si çocuk 3 kişi kurtarıldı 1

ESENYURT'TA KORKUTAN YANGIN

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişiyi merdiven aracı yardımıyla kurtardı. Polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Esenyurt
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