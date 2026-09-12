Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın; mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı

Yangın, saat 21.45 sıralarında Fatih Mahallesi 993. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı binanın bodrum katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

ESENYURT'TA KORKUTAN YANGIN

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişiyi merdiven aracı yardımıyla kurtardı. Polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır