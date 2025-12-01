HABER

Esenyurt'ta alacak-verecek kavgası: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada 2 kişi silahla, 6 kişi ise bıçakla yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi 1426. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Dükkanda başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Kavgada 2 kişi silahla vurulması, 6 kişi de bıçaklanması sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kavgaya karışan taraflar ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekiplerinin sokağı emniyet şeridiyle kapatmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı.

Polis, kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

