HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Esenyurt’ta bir dilencinin üstünden servet çıktı! Ekipler şaşkına döndü

İçerik devam ediyor

Esenyurt’ta vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden yaklaşık 625 bin lira değerinde tam 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Son olarak Esenyurt Devlet Hastanesi önünde vatandaşlardan para toplarken tespit edilen yaşlı bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan takip sonrası polis desteğiyle gözaltına alınan kadın, karakola götürülerek üst aramasına tabi tutuldu.

Esenyurt’ta bir dilencinin üstünden servet çıktı! Ekipler şaşkına döndü 1

Arama sonucunda, kadının üzerinden tam 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Dilencilik faaliyetinde bulunan kadının üzerinden çıkan nakit para ve altınlar tutanak altına alınarak, idari para cezası uygulandı.

"DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK"

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, dilencilik faaliyetlerinin sadece yasalara aykırı olmakla kalmadığını, aynı zamanda bazı kişiler tarafından organize şekilde yürütülerek büyük miktarlarda haksız kazanç elde edildiğini belirtti.

Esenyurt’ta bir dilencinin üstünden servet çıktı! Ekipler şaşkına döndü 2

Aksoy, vatandaşların dini ve insani duygularını suistimal eden kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, ilçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın dikkat kesildiği zirveye o da katılıyor! Mısır duyurduDünyanın dikkat kesildiği zirveye o da katılıyor! Mısır duyurdu
TikTok'ta hızla yayılan şaka ABD'de polisin kabusu olduTikTok'ta hızla yayılan şaka ABD'de polisin kabusu oldu

Anahtar Kelimeler:
Dilenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.