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Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntü

Esenyurt’ta motosikletiyle cadde üzerinde seyreden iki kadın, kendilerine laf atan şahıslarla tartıştı. Şahıslar, iki kadını darp ederken yardım etmek isteyen vatandaşın kafasına kaskla vurdu. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntü

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Tabela mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, motosiklet ile cadde üzerinde ilerleyen iki kadına tanımadıkları şahıslar laf attı. El kol işaretleri ve küfürler eden şahıslarla, motosikletli kadın arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Kadınları darp eden şahıslar, yardımcı olmaya çalışanlara da saldırdı. Saldırganlardan biri, eline aldığı kaskla kadınlara yardım etmeyen bir kişinin kafasına vurdu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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