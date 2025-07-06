Esenyurt’ta gençler arasındaki kavga kamerada

Olay, dün gece Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan iki grup birbirine küfürler etmeye başlayınca kavga çıktı. İki tarafta olay yerine arkadaşlarını çağırınca ortalık adeta meydan muhaberesine döndü. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. Kavganın mahalle sakinlerinin tarafları yatıştırmasıyla son bulduğu öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır