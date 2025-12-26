Esenyurt'ta göçük arabayı yuttu! Sahibinin tepkisi gündem oldu: "Gömün gitsin"

Yaşanan sıradışı olay, Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde, Haramidere'nin yanında bulunan boş arazide meydana geldi. Arazide oluşan göçük nedeniyle park halindeki otomobil, kayan toprakla birlikte çukurun içine düştü.

ARAZİYE GİRİŞLER ENGELLENDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı şeritle kapattı. Dere kenarında, İSKİ koruma alanı içerisinde kalan noktaya İSKİ ekipleri de gelerek inceleme yaptı. Göçüğün çevresinde risk oluşabileceği değerlendirilirken, önlem amaçlı emniyet şeridi çekilerek araziye girişler engellendi.

"ÜSTÜNÜ GÖMÜN GİTSİN"

Otomobil sahibi Cevdet Turahan, "Bu arabadan çok çektim. 2 kere motor yedi. Çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlardı. O yüzden böyle görünce üzülmedim, sevindim. Yapacak bir şey yok. Satın almak için birisi aradı, ben de yolladığımı söyledim. Ayran, çorba ne isterlerse vereceğim gitsin. Bu arabadan yana hiç yüzüm gülmedi. Üstünü gömün gitsin" dedi.

"SÜREKLİ GENİŞLİYOR"

Mahalle sakini Hakan Aktaş ise bölgede ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyerek, "Sabah buradan geçerken arabanın içine düştüğünü gördüm. Hemen zabıta ekiplerine haber verdim. Konya’daki obruklar gibi sürekli genişliyor. Hatta şu an gördüğünüz gibi araç içinde tamamen kaybolmuş durumda" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Otomobilin göçüğe düştüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır