HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Esenyurt'ta kan donduran olay! Boşanmak isteyen eşinin ailesine kezzapla saldırdı: Sebebi çalışmak istemesi...

İçerik devam ediyor

Kadına şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Esenyurt'ta bir cani, kendisinden boşanmak isteyen kadının ailesine kezzapla saldırdı. Talihsiz kadının babası ve kız kardeşi yaralandı. Kendini bilmez saldırganın, kadını çalışmak istediği için ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Esenyurt’ta 5 senedir ayrı olduğu boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Karslıoğlu'na (30) tehdit mesajları atan Hakan K., (34) eşinin evinin önüne gelerek penceredeki babasına ve kız kardeşine kezzapla saldırdı. Yaralanan baba ve kızı şikayetçi olurken, Hakan K.’nin geçtiğimiz 2023 yılında da eve taşla saldırdığı ortaya çıktı. Kezzaplı saldırı ve tehdit anları kameralara yansıdı. Olayla ilgili konuşan Ayşe Karslıoğlu, "Evde olsaydım benim yüzümü yakacaktı. Ölmeden bundan kurtulmak istiyorum" dedi.

ISTANBUL---ESENYURT’TA-BOSANMA-ASAMASIND_718543_212517

ÇALIŞMAK İSTEDİ...

Olay, dün saat 17.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe Karslıoğlu, 3 yıl önce boşanma davası açtığı Hakan K.'den iddiaya göre çalışmak istediği için ölüm tehditleri almaya başladı. Tehditlerine devam eden Hakan K., 2 çocuğunun annesi Ayşe Karslıoğlu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı evin önüne gelerek baba Zeki Yılmaz’ı çağırdı. Elindeki pet şişenin içine doldurduğu kezzap fırlatan Hakan K. ardından olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ISTANBUL---ESENYURT’TA-BOSANMA-ASAMASIND_718544_212517

KEZZAPLA SALDIRDI! İLK VUKUATI DEĞİL

Saldırıda Zeki Yılmaz yüzünden, onu korumak için önüne geçen kızı Aycan Yılmaz ise kolundan yaralandı. Olayın ardından baba kız hastaneye giderek tedavi olduktan sonra sağlık raporu aldı. Emniyete giden baba ve kızı Hakan K.’den şikayetçi oldu. Diğer yandan Hakan K.’nın geçtiğimiz 2023 yılında Ayşe Karslıoğlu’nun evine taşla saldırdığı ortaya çıktı. Hakan K.’nın olay öncesi Karslıoğlu’nu arayarak kezzap atmakla tehdit ettiği anlarda kayda yansıdı.

ISTANBUL---ESENYURT’TA-BOSANMA-ASAMASIND_718545_212517

'EVDE OLSAYDIM BENİM YÜZÜMÜ YAKACAKTI'

Olayla ilgili konuşan Ayşe Karslıoğlu, "Ben Hakan K. ile 11 yıl evli kaldım. Hakan K. ile 5 yıldır ayrıyız. 2022 yılından beri süren bir boşanma davamız var. 9 Mayıs'ta davada karar çıktı. Kendisi sürtüşmeye girdiği için İstinaf Mahkemesine taşıdı. Bu süreç içerisinde ben Hakan K.‘den sürekli tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kalıyorum. Sürekli şikayet ediyorum ve adliyelere gidip geliyorum ama kendisinden bir türlü kurtulamıyorum.

ISTANBUL---ESENYURT’TA-BOSANMA-ASAMASIND_718546_212517

Bir süredir yüzümü yakmakla tehdit ediyor. Bu tehditle psikolojimi alt üst etmiş durumda. Ben ailemle yaşamaktayım. Bugün ailemin evine gelerek camda babamla konuşup onu oyalayıp dışarı çağırıyor. Babam ona güvenip dışarıya çıkmıyor. Babam dışarıya çıkmadığı için babamın yüzüne kezzap atıyor. Kız kardeşim siper oluyor o da kollarından yaralanıyor. Ben evde olsaydım o kezzap suyuyla benim yüzümü yakacaktı" dedi.

ISTANBUL---ESENYURT’TA-BOSANMA-ASAMASIND_718547_212517

"BEN ÖLDÜKTEN SONRA KİMSENİN BENİM İÇİN BİR ŞEY YAPMASINI İSTEMİYORUM"

Karslıoğlu, "Kendisi beni bu şekilde sürekli tehdit etmektedir. Onun yüzünden doğru dürüst işe gidip gelemiyorum. Bir yere çıkamıyorum, bu adam benim başıma bela olmuş şekilde kurtulamıyorum.

ISTANBUL---ESENYURT’TA-BOSANMA-ASAMASIND_718548_212517

Ben bundan boşanmak ve kurtulmak istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Bu şekilde bana bir zarar vermeden ondan kurtulmak istiyorum. Ben öldükten sonra kimsenin benim için bir şey yapmasını istemiyorum. Ben bu adamdan şu an kurtulmak istiyorum. Yoksa bu insandan ciddi zararlar göreceğim." diye konuştu.(DHA)

ISTANBUL---ESENYURT’TA-BOSANMA-ASAMASIND_718549_212517

ISTANBUL---ESENYURT’TA-BOSANMA-ASAMASIND_718550_212517

ISTANBUL---ESENYURT’TA-BOSANMA-ASAMASIND_718551_212517

ISTANBUL---ESENYURT’TA-BOSANMA-ASAMASIND_718552_212517

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da ruhsatsız işletiyorlardı! İhbar yağdı, harekete geçildiİstanbul'da ruhsatsız işletiyorlardı! İhbar yağdı, harekete geçildi
Torpidodaki gizli düzenek ortaya çıktı! Kolçağa düzenek kurmuşTorpidodaki gizli düzenek ortaya çıktı! Kolçağa düzenek kurmuş

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt boşanma kezzap saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Bodrum’a yeni halk plajı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Bodrum’a yeni halk plajı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Yer Diyarbakır! Dünya mirası olarak tescillenmişti: 2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Yer Diyarbakır! Dünya mirası olarak tescillenmişti: 2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin Avrupa hayali suya düştü! Gittikleri an tutuklanacaklar

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin Avrupa hayali suya düştü! Gittikleri an tutuklanacaklar

Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! '3 yıldır sarayından neredeyse hiç çıkmadı'

Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! '3 yıldır sarayından neredeyse hiç çıkmadı'

Tepki çeken düğün konvoyuna ceza yağdı! Çok ağır yaptırımlar geliyor

Tepki çeken düğün konvoyuna ceza yağdı! Çok ağır yaptırımlar geliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.