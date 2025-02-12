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  4. Esenyurt'ta korkunç cinayet! Eşini boğarak öldürdü... Mahalleli sokağa döküldü

Esenyurt'ta korkunç cinayet! Eşini boğarak öldürdü... Mahalleli sokağa döküldü

12.02.2025 12:17
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12.02.2025 12:17
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Esenyurt'ta Sercan G. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Sibel G. ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyürken, Sercan G., eşini boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler cani adamı gözaltına alırken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Öte yandan cinayetin yaşandığı mahallede herkes sokağa indi.

Edinilen bilgilere göre olay Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'ta yaşandı. Apartman dairesinde yaşayan Sercan G. ve eşi Sibel G. sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşini boğarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öfkeli koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

MAHALLELİ AŞAĞIYA İNDİ

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, cinayetin işlendiği evde inceleme başlattı. Öte yandan cinayetin ardından tüm mahalleli aşağıya indi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt
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