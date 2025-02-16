Esenyurt’ta korkunç olay! Boş arsada kanlar içinde erkek cesedi bulundu: Üzerinden kimlik kartı çıkmadı

Olay, Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş bir arsada vatandaşlar kanlar içinde kalan bir erkek cesedi fark ettiler. Korkuya kapılan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK KARTI ÇIKMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede, cesedin 30’lu yaşlarda birine ait olabileceğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ İNCELEMEDEN SONRA BELLİ OLACAK

Öte yandan şahsın silahla vurulduğu iddia edilirken, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeni yapılan incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)