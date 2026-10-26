Esenyurt'ta kuyumcudaki dehşet kamerada! "Senin için adam vururum"

Kuyumcudaki dehşet Esenyurt ilçesinin Piri Reis Mahallesi’nde 21 Ekim 2026 tarihinde yaşanmıştı. D.D. (24) ile kuyumcu arasında tartışma çıkmış, bir süre sonra kuyumcudan ayrılan şahıs silahla geri dönüp ateş etmeye başlamıştı.

SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI

O esnada kuyumcunun yan tarafında bulunan eczane çalışanı vurularak yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan saldırgan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gasp ettiği araçla Çatalca’da yakalanmıştı.

SİLAHLI SALDIRI ANI VE TARTIŞMA KAMERADA

Bugün saldırıya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Şüpheli kuyumcuya girerek kız arkadaşına kolye almak istediğini söyledi. Kuyumcunun söylediği fiyatı beğenmeyen şahıs indirim istedi. Kuyumcu kabul etmeyince "Zarar et. Senin için adam vururum" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Kolye satmak isteyen başka bir müşteri geldi. Kuyumcunun teklif ettiği fiyatı beğenmeyen müşteri ayrılmaya hazırlanırken D.D.’nin araya girerek "Gel lan, kolyeni ben alayım, bana sat. Lan deli misin? Ben Kocaeli Gebze çocuğuyum. Bana Gebze’de böyle kolye göstermediler" dedi. Müşteri ile arasında sözlü tartışma çıktı. Kuyumcu, müşteriyi ve şahsı dükkandan dışarı çıkardı. D.D. daha sonra silah alarak kuyumcuya tekrar gelip ateş etmeye başladı. Kuyumcu çalışanları da karşılık verdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır