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Hatay'da soygun girişimi! Bankanın camını kırıp içeriye girdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan bir kamu bankasının şubesinde soygun girişimi yaşandı. Gece saatlerinde banka şubesinin camı kırıldı. Sabah saatlerinde yapılan incelemede bankadan hiçbir şey alınmadığı belirlendi. Ekipler olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Hatay'da soygun girişimi! Bankanın camını kırıp içeriye girdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kamu bankasına yönelik soygun girişimi yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bankaya gelen şahıs, camı kırarak içeri girdi.

BANKADAN ELİ BOŞ AYRILMIŞ

İlk belirlemelere göre bankada hiçbir şey çalamadığı tespit edilen şahsın bankadan eli boş ayrıldığı öğrenildi.

Hatay da soygun girişimi! Bankanın camını kırıp içeriye girdi 1

POLİS, İNCELEME BAŞLATTI

Sabah saatlerinde bankaya gelen çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

CAM YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

İlerleyen saatlerdeyse banka çalışanı kırık camı yenisiyle değiştirdi. Bankaya işlem için gelen vatandaşlarsa bankada soygun girişimi yaşandığını anlattılar.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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