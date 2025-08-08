HABER

Esenyurt'ta metrobüs kazası: Durakta bekleyen metrobüse çarptı

Esenyurt’ta Saadetdere Metrobüs Durağı’nda meydana gelen kazada, hareket halindeki bir metrobüs durakta bekleyen başka bir metrobüse çarptı. Olayda yaralanan olmazken, iki araçta hasar oluştu.

Mustafa Fidan

Esenyurt’ta öğle saatlerinde Saadetdere Metrobüs Durağı’nda yaşanan kazada, Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir metrobüs, durakta yolcu alan başka bir metrobüse arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından yolcular tahliye edilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralanan kimse olmadığı belirlendi.

YARALI YOK, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Kaza nedeniyle hasar gören iki metrobüs, çekici yardımıyla duraktan kaldırıldı. Kaza nedeniyle durakta kısa süreli yoğunluk oluştu. Yolcular, başka metrobüslerle seyahatlerine devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

08 Ağustos 2025
