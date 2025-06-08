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Esenyurt'ta öğrenci yurdunda korkutan yangın

İstanbul Esenyurt'ta erkek öğrenci yurdunun bahçesindeki kulübede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen kulübenin o anları vatandaşlar tarafından görüntülenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürüldü.

Esenyurt'ta öğrenci yurdunda korkutan yangın

Yangın, saat 13.30 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi 309'uncu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre erkek öğrenci yurdunun bahçesinde bulunan bir kulübede sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yurtta paniğe neden olurken kulübe alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yaptı.
Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası kulübe kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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