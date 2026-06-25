HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Esenyurt’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Araçlar alevlere teslim oldu

Esenyurt’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası çıkan yangında otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Araçlar alevlere teslim oldu

Kaza, saat 23.20 sıralarında Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir siteden çıkan 34 MJ 1019 plakalı otomobil ile bulvar üzerinde seyir halinde olan 34 EUN 5538 plakalı motosiklet çarpıştı.

OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Çarpışmanın ardından otomobil ve motosiklette yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, motosikletin üstünden yere savrulan 2 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangın nedeniyle otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale gelirken, kaza sebebiyle Atatürk Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan kritik F-35 açıklamasıTrump'tan kritik F-35 açıklaması
Valilik duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandıValilik duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı

Anahtar Kelimeler:
yangın Esenyurt kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Süper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi

Süper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Büyük artış oldu, rekor bekleniyor: Randevularını alsınlar

Büyük artış oldu, rekor bekleniyor: Randevularını alsınlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.