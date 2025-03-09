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Esenyurt’ta refüje çarpan araç ters döndü

09.03.2025 17:19
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Esenyurt’ta direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen sürücü, refüje çarparak takla attı. Sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılırken, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Esenyurt’ta refüje çarpan araç ters döndü

Olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil refüje çarparak ters döndü. Araç sürücüsü içeride sıkışırken, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Otomobilin içerisinden kurtulan sürücü, şans eseri yara almadan kurtuldu. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, bölgede kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Ters dönen aracın kaldırılmasıyla trafikte normale döndü.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kaza
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