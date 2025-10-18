HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Esenyurt’ta sokakta bekleyen 4 kişiye bir araçtan silahla ateş açıldı. Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 20.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 240. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bekleyen D.E. (19), T.Ö. (19), U.G. (21) ve E.Ö.'ye (21), plakası henüz öğrenilemeyen bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı 1

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan D.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı 2

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkan Yardımcısı İsrail'e ziyaret edecek iddiasıABD Başkan Yardımcısı İsrail'e ziyaret edecek iddiası
Makas attı iddiası: Zincirleme kazaya sebep olduMakas attı iddiası: Zincirleme kazaya sebep oldu

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.