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  4. Esenyurt'ta sır cinayet! Başından vurulmuş şekilde parkta bulundu

Esenyurt'ta sır cinayet! Başından vurulmuş şekilde parkta bulundu

13.02.2025 11:26
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Esenyurt’ta 35 yaşındaki İbrahim Gülseren, parkta kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Parkta köpeğini gezdiren adam cansız bedeni görüp polise ihbar etti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt'ta sır cinayet! Başından vurulmuş şekilde parkta bulundu

Olay, saat 09.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi 1981 sokak üzerinde yer alan parkta meydana geldi. Sabah köpeğini gezdirmeye çıkan bir vatandaş parkın köşesinde kanlar içinde yatan bir şahıs gördü.

BAŞINDAN VURULUP ÖLDÜRÜLMÜŞ

Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemelerin ardından şahsın İbrahim Gülseren (35) olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın kafasında bir adet mermi girişi olduğu öğrenildi. İbrahim Gülseren’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt
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